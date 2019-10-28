محكمة تحقيق الحلة تصدر أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة بابل

2019/10/28 | 15:32

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أصدرت محكمة تحقيق الحلّة أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة بابل.

بيانٌ للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ذكر أن محكمة تحقيق الحلة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل أصدرت أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة بابل رعد علوان الجبوري لتسببه بالاعتداء على أحد المتظاهرين الذي قدم الشكوى القانونية بحقه وفق القانون.

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