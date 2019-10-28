“بالفديو”.. “حيدر دعدوعه” يثير حماس المتظاهرين في ساحة التحرير

2019/10/28 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شارك الشاعر الشعبي المعروف باسم “حيدر دعدوعةه، في تظاهرات ساحة التحرير.وتجمع العشرات حول دعدوعه الذي اخذ يردد قصائد حماسية، مما اثار اعجاب المتواجدين هناك وفقاً لمقطع فديو حصلت عليه “يس عراق”.

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