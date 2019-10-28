2019/10/28 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رفع جلسة البرلمان ساعة بغرض المداولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رفع جلسة البرلمان ساعة بغرض المداولة
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رفع جلسة البرلمان ساعة بغرض المداولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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