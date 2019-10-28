بالفيديو.. رجل دين “يُمزّق” عمامته بين المتظاهرين وسط التحرير

2019/10/28 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أقدم رجل دين معمم على تمزيق عمامته بين المتظاهرين في وسط التحرير ببغداد، حيث وزع قطعًا منها على الشباب المتظاهرين.وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة ورافقها الاضراب العام لطلبة المدارس الثانوية والجامعات.

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