جعفر صادق علاوي يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصحة

2019/10/28 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادادى جعفر صادق علاوي، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية في مجلس النواب وزيرا للصحة خلفا للوزير المستقيل علاء العلوان .

وذكر مراسل “كلكامش برس” ان علاوي ادى خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم برئاسة الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 218 نائب، اليمين الدستورية وزيرا للصحة “.

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