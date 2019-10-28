البرلمان يلغي مخصصات الرئاسات الثلاث والنواب وكبار المسؤولين والمدراء العامين

2019/10/28 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين.

وذكر مراسل “كلكامش برس”، ان” مجلس النواب صوت خلال جلسته اليوم التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 218 نائب، على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءاً من تاريخ اليوم.

وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق من اليوم على انهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي فضلا عن حل مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم “.

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