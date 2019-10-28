الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمساعدة العراق بإجراء التغييرات وندعو لحوار بين الأطراف السياسية

2019/10/28 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الأوروبي، موقفه من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، التي يشهدها العراق.

وأبدى الاتحاد في بيان، استعداده لمساعدة العراق في تنفيذ التغييرات المطلوبة، مطالبا جميع القوى والأحزاب السياسية، بالبدء بحوار حول سبل المضي قدمًا، لتحقيق مصالح المواطنين.

وأشار الاتحاد الأوروبي، الى اعترافه بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية، لتنفيذ التزامها بالتعامل مع الاحتجاجات بطريقة سلمية، مبديًا في الوقت ذاته، قلقه من حالات العنف التي شهدتها الموجة الأخيرة من التظاهرات.

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