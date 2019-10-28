2019/10/28 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )الحياة الدينية المصرية في رحلة ابن بطوطة :1 ـ قبل أن نتعرف على الحياة الدينية التي سجلها ابن بطوطة عن مصر , يجدر بنا أن نتعرف على ابن بطوطة نفسه , عقليته وتدينه .
وابن بطوطة لم يخرج في ذلك عن مألوف عصره ولم يختلف كثيراً عن الرحالة المغاربة الذين مروا بمصر في طريقهم للحج ، وأشهرهم ابن جبير الذي زار مصر في عهد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - التعليق على ما ذكره ابن بطوطة فى رحلته لمصر المملوكية : ( 2 )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وابن بطوطة لم يخرج في ذلك عن مألوف عصره ولم يختلف كثيراً عن الرحالة المغاربة الذين مروا بمصر في طريقهم للحج ، وأشهرهم ابن جبير الذي زار مصر في عهد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - التعليق على ما ذكره ابن بطوطة فى رحلته لمصر المملوكية : ( 2 )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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