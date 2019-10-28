أحمد صبحى منصور - التعليق على ما ذكره ابن بطوطة فى رحلته لمصر المملوكية : ( 2 )

2019/10/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )الحياة الدينية المصرية في رحلة ابن بطوطة :1 ـ قبل أن نتعرف على الحياة الدينية التي سجلها ابن بطوطة عن مصر , يجدر بنا أن نتعرف على ابن بطوطة نفسه , عقليته وتدينه .وابن بطوطة لم يخرج في ذلك عن مألوف عصره ولم يختلف كثيراً عن الرحالة المغاربة الذين مروا بمصر في طريقهم للحج ، وأشهرهم ابن جبير الذي زار مصر في عهد......

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