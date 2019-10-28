أفنان القاسم - مراسيم ملكية 11

2019/10/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم امنعيني مِنْ أنوثتِكِبأنوثتِكِواقهري رجولتيأقصيني عَنْ ساقيْكِبساقيْكِواقمعي ألوهيتيأذليني على نِحْرِكِبِنِحْرِكِوانتهكي حُرْمَتيفي سورة النور نقرأ (31): "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ...".ا......

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