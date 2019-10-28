دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثامن/ 1

2019/10/28 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري " مغارة آدم "، كانت واحدة من الكهوف السبعة، المتناثرة في جبل قاسيون بين صالحية الأكراد والشيخ محي الدين.كان كلّ من هذه الكهوف يمتلك سجلاً مقدّساً، جديراً بالرقم المبارك، الإجماليّ.وعلى الأرجح ـ أو بكلمة أدق، على زعم أساطير الأولين ـ كان أبو البشر يهيم في السفح، أقرب منه إلى الهذيان من صفة النبيّ الحكيم.وكانت تتأثر خطاه امرأته، المولودة من ضلعه، منكّسة الرأس غالباً، خجلاً وندماً.لعلهما كانا يست......

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