التقرير الشامل لاضراب طلاب جنوب العراق وبغداد : تقديرات بخروج مليون عراقي في وقت واحد – شاهد فيديو

2019/10/28 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : يواصل العراقيون الاثنين التظاهر مشددين على مطالبهم بضرورة محاربة والفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.ونظم طلاب جامعات عراقية تظاهرات احتجاجية، لتتسع دائرة الاحتجاج بين الطلبة في لغداد وجنوب العراق فيديو

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