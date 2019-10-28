2019/10/28 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنشر صورا لتكتك ضبط بداخله رمانات في التحرير ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنشر صورا لتكتك ضبط بداخله رمانات في التحرير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).