2019/10/28 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق عقد مجلس النواب، جلسته الحادية عشر، لمتابعة مطالب المتظاهرين وتلبية أبرز احتياجات الشارع العراقي، حيث أفضت الجلسة إلى التصويت على عدد من القرارات والمقترحات.وصوت مجلس النواب على الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الدم من مجلس المحافظة ويتولى مجلس النواب بأشراف والمراقبة على المحافظين لحين اجراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفصيل.. البرلمان يطيح برواتب الرئاسات الثلاث ورفحاء والحلبوسي يرسل توجيهًا عاجلًا إلى عبد المهدي بشأن هذه المطالب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفصيل.. البرلمان يطيح برواتب الرئاسات الثلاث ورفحاء والحلبوسي يرسل توجيهًا عاجلًا إلى عبد المهدي بشأن هذه المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).