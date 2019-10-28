نائب عن سائرون للمتظاهرين: ما صوت عليه البرلمان ليس نهاية المطاف ونقاتل معكم داخل المجلس

2019/10/28 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، موجهاً كلامه للمتظاهرين، إن تصويت مجلس النواب على جزء من مطالبهم خلال جلسته المنعقدة اليوم، لن يكون نهاية الإجراءات التي يتخذها المجلس تلبية لمطالبهم المشروعة.

وقال الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على جزء من مطالب المتظاهرين خلال جلسته المنعقدة اليوم"، مشدداً على أن "المطالب لم تنتهِ وأن المساعي لن تتوقف".

وأكد النائب، أن "إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث، وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين وصولاً إلى المدراء العامين، انتصار ما كان ليحدث لولا إصرار الشعب على انتزاع حقوقه، عبر صوته الذي عبَّر من خلاله عن مظلوميته، وأوصله إلى الجميع من مسؤولين وسياسيين".

وأشار الى أن "القرارات الأخيرة التي صوت عليها البرلمان، ليست نهاية المسار، ولن تكون خاتمة المطالب التي تتحقق، فهتاف المتظاهرين في ساحات الاحتجاج حافز لينفذ ممثلوهم المطالب المشروعة والحقة، مكملين بعضهما البعض بالمطالبة والتنفيذ".

مصدر: البرلمان يخاطب رئيس الوزراء للحضور خلال ساعة أو ارسال من ينوب عنه

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

تظاهر المئات من أهالي قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، أمام مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة، للمطالبة بتقديم الإصلاحات وتوفير فرص العمل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أهالي بعقوبة في محافظة ديالى تظاهروا

بغداد اليوم - بغداد

أدى جعفر صادق علاوي، الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، اليمين الدستوري وزيراً للصحة .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن جعفر صادق علاوي أدى اليمين الدستوري وزيراً للصحة، خلفا للوزير المستقيل علاء العلوان.

وصوت مجلس النواب، خ

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