2019/10/28 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر صادق علاوي يؤدي اليمين الدستوري كوزيراً للصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/28 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جعفر صادق علاوي يؤدي اليمين الدستوري كوزيراً للصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جعفر صادق علاوي يؤدي اليمين الدستوري كوزيراً للصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).