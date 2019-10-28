2019/10/28 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت كتلة الحكمة النيابية المعارضة، الاثنين، بالاسراع في تنفيذ حزم الاصلاح، فيما دعت الى تقديم كبار الفاسدين الى القضاء خلال مدة 30 يوم.

وذكر بيان للكتلة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "بالنظر لأهمية المرحلة والتطورات السريعة الجارية على الساحة ندعو مجلس النواب بان يكون في إنعقاد دائم، كما ندعو السادة النواب الى الحضور بقوة من أجل مناقشة مطالب المتظاهرين والضغط بإتجاه تطبيقها وتفعيلها وأن تكون جلسة هذا اليوم جلسة حلول حقيقية وواقعية".ودعت الكتلة رئيس الوزراء الى الاسراع في تنفيذ حزم الاصلاح التي اطلقها وتحديد المسؤوليات لكل جهة ضمن صلاحياتها وكالآتي:1- ارسال مشاريع القوانين وتعديلات بعضها الى مجلس الواب خلال مدة لا تتجاوز {10 ايام} وبالتتابع.2- تحديد مسؤولية الوزراء فيما يدخل ضمن صلاحيتهم الدستورية والقانونية لتنفيذ ما يتعلق بوزارتهم في اصلاحات وبمدة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً وتقديم تقارير يومية مفصلة الى رئيس الوزراء ومجلس النواب حول ما تم تنفيذه.3- تدقيق مسؤولية المحافظين فيما يدخل ضمن صلاحيتهم الدستورية والقانونية تنفيذ ما يتعلق بمسؤوليتهم وبمدة زمنية لا تتجاوز {15 يوماً} وتقديم تقارير يومية مفصلة الى رئيس الوزراء ومجلس النواب حول ما تم تنفيذه ونذكر على سسبيل المثال توزيع قطع الاراضي على المواطنين وغيرها.4- تقديم كبار الفاسدين وملفاتهم الى محاكم النزاهة وضرورة ان تحسم المحاكم مقاضاتهم والحكم عليهم خلال مدة لا تتجاوز {30 يوماً}.وتابعت ان "كتلة الحكمة النيابية المعارضة حضرت جميع الجلسات التي دعي اليها كما أنها وجهت دعوات سابقة للحضور وعقد جلسات طارئة ونكرر اليوم دعوتنا الى ان يكون المجلس في انعقاد دائم لحين انتهاء الازمة التي تعيشها البلاد".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة تطالب بالاسراع في تنفيذ حزم الاصلاح وتقديم كبار الفاسدين الى القضاء{موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة تطالب بالاسراع في تنفيذ حزم الاصلاح وتقديم كبار الفاسدين الى القضاء{موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).