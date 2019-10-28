2019/10/28 | 16:29

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فرض حظر للتجوال من الساعة الثانية عشر مساء ولغاية الساعة السادسة

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فرض حظر للتجوال من الساعة الثانية عشر مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا في بغداد

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