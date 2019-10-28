نائب: قرارات البرلمان بخصوص الرواتب مجحف بحق شهداء الحشد الشعبي

2019/10/28 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عبدالاله النائلي، الاثنين، تبعات قرار المجلس بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء على رواتب عوائل شهداء الحشد الشعبي وشهداء جرائم البعث والإرهاب.

وقال النائلي في بيان تلقته “كلكامش برس”: “مع الاسف، مجلس النواب يُصوت على قرار بألزام الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء”.

وأضاف أن “هذا القرار يقطع رواتب كل موظف من عوائل شهداء الحشد الشعبي وشهداء الاٍرهاب وشهداء جرائم البعث وكذلك الموظفين من السجناء السياسيين”، لافتاً إلى ان “هذا القرار المجحف اتخذه مجلس النواب وأيد قرار الحكومه الذي أكدت لنا من خلال احد مستشاريها انها (الحكومه) تتعهد بان تستمر رواتب ذوي الشهداء من كل الشرائح لان الموظفين من ذوي الشهداء يستلمون جزء من راتب الشهيد وحسب عدد الورثه وأنها ستراجع تعديل قانون السجناء واكد ايضا السيد احمد الساعدي رئيس هيئة التقاعد ان الرواتب مستمره ولا مساس بها ولكن مع الاسف اليوم مجلس النواب خالف الدستور الذي نص على انصاف عوائل الشهداء والمضحين وكذلك هذا القرار مخالف للقوانين التي شرعها مجلس النواب نفسه”.وتابع: “لجنة الشهداء ضد هذا القرار المجحف ولن تسكت على هذا التجاوز على حقوق الشهداء والمضحين من قبل الحكومه والبرلمان”.

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