كوردستان تعلن تأييداً للإصلاحات الاتحادية وتوجه طلباً للمجتمع الدولي

2019/10/28 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الاثنين، السفير الألماني لدى العراق أوله ديل.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل الالماني في أربيل باربارا فولف، بحث آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره للحكومة والبرلمان (البوندستاغ) الألمانيين، مثمناً قرار تمديد مهام المستشارين الألمان لمواصلة تدريب قوات البيشمركة.

وبشأن وضع العراق، أشار رئيس الحكومة الى أنه مع المطالب القانونية والسلمية للمتظاهرين، وفي الوقت ذاته تأييد الحزم الإصلاحية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واتفق الجانبان على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في إيواء اللاجئين الذين يلوذون بالإقليم عقب تردي الاوضاع في مناطقهم.

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