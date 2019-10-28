افترقا قبل 64 عاماً.. ثمّ التقيا وتزوّجا!

2019/10/28 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افترق حبيبان، أحبا بعضهما من أيام المدرسة، بعد أن أنهيا دراستهما الثانوية، والتقيا بعد 64 سنة من جديد ليتزوجا رغم تقدّمهما في العمر.

وبحسب صحيفة “USA Today” الأميركية، فإنّ أنيت كالاهان وبوب هارفي، تعرفا إلى بعضهما عام 1955 في المدرسة التي كانا يدرسان فيها.



ويقول هارفي: “في ذلك اليوم أغرمت بها 100% فوراً”.

ولكن خلال العطلة الصيفية بدأت أنيت تلتقي شاباً آخر تزوجته لاحقاً، فيما تعرّف هارفي إلى فتاة أخرى وتزوّجها أيضاً بعد حفل التخرج في المدرسة.



ثم انقطعت الاتصالات بين هارفي وكالاهان تماماً.

في عام 2017 توفيت زوجة هارفي نتيجة إصابتها بالسرطان، حينها تذكر كالاهان، حبيبته في المدرسة وبدأ يبحث عنها في شبكة الإنترنت.



اكتشف هارفي أن حبيبته ترمّلت عام 2015 وقرر أن يلتقيها.



وقطع هارفي من أجل هذا اللقاء 805 كلم من بيته في ولاية فرجينيا إلى بيت كالاهان في ولاية أوهايو بالولايات المتّحدة الأميركية.

يقول هارفي: “عندما فتحت لي الباب خفق قلبي، ودخلت وبيدي باقة ورد ولمست وجهها وقلت لها أنت جميلة جداً وإنني أحبك”.

احتفل العاشقان في نهاية شهر أيلول الماضي بزواجهما رسميا بمدينة ويسترفيل بولاية أوهايو بحضور بعض الأصدقاء في مطعم قديم.



وينويان قضاء شهر العسل في خليج مومي بمدينة أوريغون إذا كان الطقس ملائماً.



ويقول هارفي: “نشعر بأن الله ساعدنا على اللقاء ثانية لنكون معاً.



ونحن نتطلع إلى حياة مديدة معاً”.

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