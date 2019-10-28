بغداد تفرض حظرا للتجوال من منتصف الليل

2019/10/28 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر للتجوال يبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل.وذكر بيان للقيادة، "تقرر فرض حظر التجوال للاشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر.وقالت ان هذا القرار جاء "من اجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم، وتهيب القيادة بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام".

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