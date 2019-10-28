عضو بمجلس ذي قار: قرار حل مجالس المحافظات غير قانوني والبرلمان يحاول التغطية على فشله

2019/10/28 | 16:43

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم-بغداد

صوت مجلس النواب، الإثنين، على قرار يلزم الحكومة بإلغاء جمع الراتبين المأخوذة في قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء، قبل أن يرفع جلسته لمدة ساعة، لغرض المداولة.





وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب صوت على

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الإثنين، بأن ثلاثة أعضاء جدد في مجلس النجف قدموا استقالاتهم، ليرفعوا عدد المستقيلين إلى سبعة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد أعضاء مجلس محافظة النجف المستقيلن يصل لـ7 أعضاء بعد تقديم رزاق شريف، وعاصف

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