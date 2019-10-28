الداخلية: القبض على متهم بتصنيع القنابل اليدوية لاستخدامها ضد القوات المؤمنة للتظاهرات في بغداد

2019/10/28 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنة، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص متهم بتصنيع القنابل اليدوية.

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