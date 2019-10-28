2019/10/28 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب المستقيل رائد فهمي، ان الحكومة انتهكت الكثير من الحريات بعد قمع التظاهرات في الأول من تشرين الأول الجاري.

وقال فهمي {للفرات نيوز} ان" لم نبحث الية البديل في مجلس النواب ولم نطرحه ونحن كحزب شيوعي لدينا موقف من السياسة الحالية".وأضاف" الحكومة كجهة تنفيذية انتهكت الكثير من الحريات وخرقت مواد عديدة من الدستور ومجلس النواب لم يرتقي الى مستوى الطموح ولم يفلح بمساءلة رئيس الوزراء عن مايحدث من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرات وسوقط مئات الشهداء والجرحى".وتابع" الضغط الشعبي دفع الحكومة الى اتخاذ هذه الإجراءات، ونحن نريد تغيير نحو دولة المواطنة والعدالة"، مشيرا الى ان" ماحكم موقفنا الأخير هي التطورات الأخيرة التي جرت في ساحات التظاهرات والدماء التي اسيلت فيها".واعلن اربعة نواب امس السبت، استقالتهم من البرلمان، وهم كل من {مزاحم التميمي، هيفاء الامين، رائد فهمي، طه الدفاعي".كما منح النائب عن سائرون حسن العاقولي اجازة مفتوحة بعد اعتراضه على سير العملية السياسية، كما جمدت كتلة سائرون عضوية النائب جواد الموسوي في البرلمان.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائد فهمي: الحكومة انتهكت الحريات واستقالتنا بقرار حزبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائد فهمي: الحكومة انتهكت الحريات واستقالتنا بقرار حزبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).