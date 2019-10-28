سائرون: النواب اليوم كانوا ممثلين حقيقيين لصوت المتظاهرين

2019/10/28 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعرب نواب كتلة سائرون، الاثنين، عن رضاهم بقرارات مجلس النواب الأخيرة الخاصة بحل مجالس المحافظات وتعديل الدستور.

وقال النائب المستقل يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب سائرون، وحضره مراسل “كلكامش برس”: “الحمد لله الذي نصر النواب اليوم، وكانوا ممثلين حقيقيين للمواطنين المتواجدين في ساحات الاعتصام والتظاهر، وصدى حقيقي لصوت الشعب العراقي”.وأضاف “نحن منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، طالبنا ان تكون هذه الدورة استثنائية تختلف عن سابقاتها، ويكون لأعضاء مجلس النواب دور حقيقي وكبير”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب صوت اليوم على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وهذا اهم ما تم اتخاذه اليوم، فالدستور كتب منذ 14 سنة على عجالة كتب في ضل احتلال والان جاء الوقت لنعدل هذا الدستور”.وتابع: “للأسف الشديد اغلب مجالس المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب، وسيكون هناك تعديل لقانون مجالس المحافظات، وهذا ما اتفق عليه اغلب النواب وهو ان سوء الادارة المالية قوانين الاجارة المالية ادت الى تفاقم الامور”، مضيفاً “قررنا ان تبقى الجلسة مفتوحة ورئاسة البرلمان خاطبت البرلمان رئيس الوزراء ان يرسل كل مقرراته التي تنعكس ايجابا على خدمة الوطن والمواطن، ليكون لها غطاء تشريعي من قبل مجلس النواب”.

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