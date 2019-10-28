عمليات بغداد تفرض حظراً للتجوال لمدة 6 ساعات وحتى إشعار آخر

2019/10/28 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقررت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، فرض حظراً لتجوال الأشخاص والركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف انواعها اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، حتى إشعار آخر.

وذكر اعلام عمليات بغدادفي بيان تلقته “كلكامش برس”، انه “تقرر فرض حظر التجوال للاشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر، من اجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم ،وتهيب القيادة بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام”.

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