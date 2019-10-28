الكلابي: اغلب مجالس المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب

2019/10/28 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر النائب يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، أن اغلب مجالس المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب، مؤكداً أنه سيكون هناك تعديل لقانون مجالس المحافظات، وهذا ما اتفق عليه اغلب النواب.

وذكر الكلابي خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب وتابعته "الغد برس"، " منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، طالبنا ان تكون هذه الدورة استثنائية تختلف عن سابقاتها، ويكون لأعضاء مجلس النواب دور حقيقي وكبير".

وأشار إلى أن "مجلس النواب صوت اليوم على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وهذا اهم ما تم اتخاذه ، فالدستور كتب منذ 14 سنة على عجالة كتب في ضل احتلال والان جاء الوقت لنعدل هذا الدستور".

واضاف الكلابي بالقول "للأسف الشديد اغلب مجالس المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب، وسيكون هناك تعديل لقانون مجالس المحافظات، وهذا ما اتفق عليه اغلب النواب".

واعتبر أن "سوء الادارة المالية قوانين الاجارة المالية ادت الى تفاقم الامور"

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