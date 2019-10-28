أحمد عز في ورطة بسبب محمد سعد.. إليكم التفاصيل

2019/10/28 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه النجم أحمد عز ورطة حقيقية بعد الانسحاب المفاجئ لمحمد سعد من المسرحية الجديدة “علاء الدين” التي كان سيشاركه بطولتها.

ويبحث عز مع مخرج العمل مجدي الهواري حالياً عن بديل لسعد.

وانسحاب محمد سعد جاء بشكل مفاجئ وبدون مقدمات، رغم أنه بدأ بالفعل في عمل بروفات خلال الأيام الماضية، لكن يتردد داخل كواليس هذا العمل أن شعوره بأن الخطوة بها تراجع لمكانته الفنية خصوصًا أن عز هو البطل الرئيسي للمسرحية دفعه للتراجع والإعتذار عن المشاركة.

محمد سعد عاد للسينما من خلال فيلمين هما “محمد حسين”، والجزء الثاني من فيلم “الكنز”، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق إيرادات ضخمة بهما .

ولم يستقر محمد سعد على فيلمه القادم حتى الآن، حيث تلقي بعض العروض السينمائية ولكنه لم يحسم قراره بشأنها.

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