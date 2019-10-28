عمليات بغداد تفرض حظرا للتجوال في المدينة

2019/10/28 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت رقعة الاحتجاجات في العاصمة بغداد

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