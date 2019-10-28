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مقتل 5 متظاهرين في العاصمة بغداد


مقتل 5 متظاهرين في العاصمة بغداد
2019/10/28 | 17:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 5 متظاهرين في العاصمة بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/28 | 17:12.

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