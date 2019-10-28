2019/10/28 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة اليوم الاثنين 28 تشرين الاول 2019 عن رفض مجلس القضاء الاعلى الحكم الصادر بحق مسؤولين اثنين في اتحاد الكرة.

وكانت محكمة جنايات الرصافة قد قضت بحكم السجن على امين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئ

بغداد اليوم/ متابعة

عرض رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، على نجم النادي السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، العودة مرة أخرى إلى النادي المدريدي، ولكن عقب اعتزاله لعب كرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن بيريز فاتح رونالدو بالفعل في

بغداد اليوم- متابعة

أجرى منتخب شباب العراق بكرة القدم مساء امس الاحد، أول وحدة تدريبية بملعب كربلاء قبل الدخول بالتصفيات الاسيوية لفرق المجموعة الاولى ، ولقاء الكويت بالجولة الثانية في الرابع من تشرين الثاني المقبل على ملعب كربلاء الاولمبي.

وكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاتحاد الآسيوي يقرر تاجيل تصفيات شباب آسيا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاتحاد الآسيوي يقرر تاجيل تصفيات شباب آسيا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).