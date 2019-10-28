2019/10/28 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة الأجور إلى مراجعة شركات توزيع الطاقة الكهربائية التابعة لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/28 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة الأجور إلى مراجعة شركات توزيع الطاقة الكهربائية التابعة لها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة الأجور إلى مراجعة شركات توزيع الطاقة الكهربائية التابعة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).