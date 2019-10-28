الكهرباء تفتح باب التعيين في بغداد والمحافظات وتحدد شرطاً عمرياً

2019/10/28 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، الشباب الراغبين بالعمل كجباة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية للاعمار {من ١٨ لغاية ٣٥} عاماً، مراجعة الشركات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية التابعة لها في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الدعوة جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٩ الفقرة خامساً والمتضمنة { تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية {١٨ – ٣٥} سنة بالعمل كجباة لاجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم ومحافظاتهم، وفقاً للفواتير التي تصدرها الوزارة المذكورة انفا من خلال الاستمارات التشغيلة وبحوافز {٥٪؜} من قمية المبالغ المجباة يومياً على ان يتم تدريبهم ومنحهم اجر عمل يومي مقداره {٥٠٠٠} خمسة الاف دينار للاشهر الثلاثة الاولى بدءا من تاريخ المباشرة في التدريب}".واضافت" حيث خصصت الوزارة اربع منافذ لاستقبال طلبات الراغبين بالعمل كجباة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية بصيغة اجور يومية وهي كالاتي :١.



توزيع كهرباء بغداد {محافظة بغداد ٣٠٠٠}{محافظة الانبار ٧٥٠} {محافظة ديالى ٥٠٠}.٢.



توزيع كهرباء الوسط {محافظة بابل ٧٥٠} {محافظة كربلاء المقدسة ٦٠٠} {محافظة الديوانية ٦٠٠} {محافظة النجف الاشرف ٦٠٠} { محافظة واسط ٧٥٠}.٣.



توزيع كهرباء الشمال {محافظــــــة نينوى ١٥٠٠} { محافظـــة كــركــــوك ٦٠٠} {محافظة صلاح الدين ٦٠٠}.٤.



توزيع كهرباء الجنوب {محافظة البصرة ١٥٠٠} {محافظة ذي قار ١٠٠٠} {محافظة ميسان ٧٥٠} {محافظة المثنى ٥٠٠} .وتابعت الوزارة انها" حددت ضوابط التعيين بالعمر والتحصيل الدراسي كحد ادنى الحاصلون على شهادة الدراسة المتوسطة علاوة على شرط السكن في المحافظة"، مشيرة الى ان" الشركات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية ستتولى باجراء قرعة في مقرات دواوين المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين ومكاتب التسجيل التابعة لوزارة العمل والشوؤن الاجتماعية لاختيار المشمولين بالتعيين".انتهى

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