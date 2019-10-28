محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول

2019/10/28 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ناديه ليفربول، بعد إصابته أمس الأحد، في مباراة الريدز مع توتنهام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت"، أن مشاركة محمد صلاح في تدريبات ليفربول، اليوم، تقلل المخاوف حول الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء، ليقلب الريدز تأخره 0/1 بهدف من توقيع هاري كين إلى فوز ثمين بنتيجة 2/1 ويستعيد فارق النقاط مع مانشستر سيتي.وغادر محمد صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، الملعب في الدقيقة 84 متأثرًا بإصابة في الكاحل، ولم يستطع النجم المصري المشاركة في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة بعد إصابته في الكاحل، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي، عقب تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري.



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