“بعثيون ومندَّسون ودواعش”.. تُهمٌ جاهزة تُطارد المتظاهرين في العراق

2019/10/28 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ محمد الجبوري ما تزال السلطات #الأمنية في #العراق تستخدم مفردة “المندسون”، وكذلك الكتل والأحزاب #السياسية، الداعمة للحكومة الحالية، برئاسة #عادل_عبدالمهدي، لوسم #المخربين في #التظاهرات الجارية في مدن عراقية […]

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