تحديد موعد لقاء القوة الجوية ومولودية الجزائر

2019/10/28 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوة الجوية

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، 7 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، موعدا جديدا للمواجهة التي ستجمع القوة الجوية بضيفه مولودية الجزائر ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

وقال نائب رئيس القوة الجوية، وليد الزيدي، في بيان، إن ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة سيستضيف مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر.

وأضاف “هناك مقترح بإقامة مباراة الإياب بين الفريقين في ديسمبر/كانون أول المقبل في الجزائر”.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أبلغ إدارة القوة الجوية العراقي بتأجيل مباراة ذهاب ثمن النهائي، والتي كانت مقررة الخميس المقبل.

المصدر: كووورة

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