2019/10/28 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق pic.twitter.com/TSoL32szFl — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 28, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو عبدالمهدي بالحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة ويوجه رسالة إلى المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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