سائرون تعلق على قرارات جلسة البرلمان الخاصة بالتظاهرات

2019/10/28 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، إقرار البرلمان لحزمة الاصلاحات اليوم نتاج للضغط الشعبي واعتصام سائرون.وقال الشمري، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “هبة الشعب بجميع مكوناته المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد والمفسدين اضافة لضغط تحالف سائرون ومايمثله من عمق شعبي ادت الى اتخاذ هذه القرارات اليوم”.وشدد على “ضرورة أن تبدأ الحكومة بشكل فوري تنفيذ المطالب المشروعة والتعامل مع المتظاهرين بما يكفله القانون والدستور وعدم اتخاذ قرارات متسرعة ضد من يطالب بحقوقه الدستورية”، مؤكداً أن “تحالف سائرون ماض باعتصامه وضغطه لحين تنفيذ المطالب والا سيكون لنا موقف اخر يتناسب مع مايطلبه الشعب”.

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