رئيس الجمهورية يبحث تعديل قانون الانتخابات مع وفد أممي: تشكيل مفوضية انتخابات بعيدة عن “التسييس”

2019/10/28 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق ناقش رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن الأمم المتحدة مشروع قانون الانتخابات.وقال مكتب صالح في بيان صدر عقب حضوره اجتماعاً، عقد اليوم الاثنين 28-10-2019، في قصر السلام ببغداد لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، إن “مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً اساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد”، مشيرا الى وجوب وضع […]

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