المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء يعلن وصول أغلب تقارير اللجان الخاصة بمطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات

2019/10/28 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الاثنين، وصول أغلب تقارير لجان متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين.

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