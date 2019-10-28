2019/10/28 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خروج اعضاء سائرون من قاعة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/28 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خروج اعضاء سائرون من قاعة البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خروج اعضاء سائرون من قاعة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).