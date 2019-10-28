مجلس النواب يُصوت على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضائه

2019/10/28 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادصوت مجلس النواب، الاثنين، على مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه واعضائه.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المخصصة للنظر بمطالب المتظاهرين، على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه واعضائه”.وبين، أن “الاسماء هي: رئيس مجلس الخدمة محمود محمد التميمي، ونائبه لمياء الخالدي، والاعضاء هم؛ صباح نوري المحياوي واسماء شاكر، والهام لطيف شكر، وعزيز اوراها، محسن، واحمد هشام، ومحمد عبدالحسين صاحب، وجوان احمد، وعارف مصلح “.واشار الى أن “البرلمان شهد وصول طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب لتقديم حزم الاصلاح الى مجلس النواب للتصويت عليها”.

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