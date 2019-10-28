الكهرباء تطرح فرص عمل كـ”جباة للأجور” وتحدد الأعمار

2019/10/28 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت وزارة الكهرباء، الاثنين، الشباب الراغبين بالعمل كجباة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية للاعمار (من ١٨ لغاية ٣٥) عاماً، مراجعة الشركات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية التابعة لها في بغداد والمحافظات.وقالت الوزارة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “الدعوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٩ الفقرة خامساً والمتضمنة ( تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (١٨ – ٣٥) سنة بالعمل كجباة لاجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم ومحافظاتهم، وفقاً للفواتير التي تصدرها الوزارة المذكورة انفا من خلال الاستمارات التشغيلة وبحوافز (٥٪) من قمية المبالغ المجباة يومياً على ان يتم تدريبهم ومنحهم اجر عمل يومي مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار للاشهر الثلاثة الاولى بدءا من تاريخ المباشرة في التدريب)”.وخصصت الوزارة اربع منافذ لاستقبال طلبات الراغبين بالعمل كجباة لاجور استهلاك الطاقة الكهربائية بصيغة اجور يومية وهي كالاتي :1 توزيع كهرباء بغداد (محافظة بغداد ٣٠٠٠)(محافظة الانبار ٧٥٠) (محافظة ديالى ٥٠٠).2 توزيع كهرباء الوسط (محافظة بابل ٧٥٠) (محافظة كربلاء المقدسة ٦٠٠) (محافظة الديوانية ٦٠٠) (محافظة النجف الاشرف ٦٠٠) ( محافظة واسط ٧٥٠).3 توزيع كهرباء الشمال (محافظــــــة نينوى ١٥٠٠) ( محافظـــة كــركــــوك ٦٠٠) (محافظة صلاح الدين ٦٠٠).4 توزيع كهرباء الجنوب (محافظة البصرة ١٥٠٠) (محافظة ذي قار ١٠٠٠) (محافظة ميسان ٧٥٠) (محافظة المثنى ٥٠٠) .كما حددت الوزارة ضوابط التعيين بالعمر والتحصيل الدراسي كحد ادنى الحاصلون على شهادة الدراسة المتوسطة علاوة على شرط السكن في المحافظة.وستتولى الشركات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية باجراء قرعة في مقرات دواوين المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين ومكاتب التسجيل التابعة لوزارة العمل والشوؤن الاجتماعية لاختيار المشمولين بالتعيين.

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