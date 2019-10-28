2019/10/28 | 18:03

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حقوق الانسان : فرقنا تتعرض للضرب والطرد من قبل القوات الامنية في

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حقوق الانسان : فرقنا تتعرض للضرب والطرد من قبل القوات الامنية في ساحة النسور ببغداد

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