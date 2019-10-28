شيخ جنكي يدعو واشنطن لعدم تجاهل دور أكراد سوريا

2019/10/28 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي واشنطن، الاثنين، بعد تجاهل دور وتضحيات الكورد في سوريا ضد الارهاب في لقاء جمعه مع القنصلي الأمريكي في الإقليم ستيف فيكن.

وفي لقائه مع فيكن بمقر اقامته في السليمانية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي وترجمته “كلكامش برس”، ناقش شيخ جنكي آخر “التطورات السياسية الجارية في العراق على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد”، مبيناً انه هناك “نوع من التفاهم والتأكيد على ضرورة ان تستجيب الحكومة لمطالب المواطنين وزيادة انجاز الخدمات وتقديمها بشكل أفضل”.

ولم يخلو لقاء شيخ جنكي مع القنصل الأمريكي من الحديث عن مخاطر التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها داعش، حيث تطرق المسؤول الكوردي الى “خطورة اعادة داعش لتنظيم نفسه في العراق وسوريا”.

وثمن شيخ جنكي مع القنصل الأمريكي “التضحيات التي قدمها الكورد في غربي كوردستان (شمال شرق سوريا)”، مؤكداً على ضرورة “عدم تجاهل واشنطن لهذه التضحيات”، موضحاً ان “الكورد كانوا حليفاً قوياً وايجابياً في الحرب ضد الارهاب في العراق وسوريا”.

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