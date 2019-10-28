مفوضية حقوق الإنسان: مكافحة الشغب فرّقت التظاهرات الطلابية بالهراوات والغازات وعلى الادعاء العام التدخل

2019/10/28 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاثنين، قيام قوات مكافحة الشغب بالهجوم على تظاهرات تضامنية لطلبة في العاصمة بغداد.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “قوات مكافحة الشغب قامت بتفريق الطلبة المتظاهرين في ساحتي النسور والتحرير والمناطق القريبة الاخرى بالهراوات والغازات المسيلة للدموع وإعداد من الطلبة تدخل […]

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