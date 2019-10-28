اسنحاب نواب سائرون من قاعة البرلمان

2019/10/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بانسحاب نواب تحالف سائرون من قاعة البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نواب تحالف سائرون اسنحبوا، قبل قليل، من جلسة البرلمان"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسة الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي.

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