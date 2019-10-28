مفوضية حقوق الانسان تعلن تعرض فريقها الى الضرب والطرد من قبل القوات الأمنية في ساحة النسور

2019/10/28 | 18:16

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، تعرض فريق رصد وتوثيق تابع لها في سا...





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