بعد تغريدته الأخيرة.. مجلس القضاء يهاجم العبادي ويصفه بـ”الشريك في جرائم الفساد”

2019/10/28 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً رد فيه على تغريدة عبر موقع تويتر لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اتهم فيها جهات –لم يسمها- بأنها تريد استغلال الأوضاع لتصفية الحسابات مع كل من ينتقدها ويكشف زيفها، وأن على رئاسة مجلس القضاء احترام استقلاليته وعدم زجه بمعارك ضد الشعب.المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار […]

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