مرصد حقوق الانسان يحذر من استخدام قرار حظر التجوال في بغداد لفض التظاهرات بالقمع

2019/10/28 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق حذر المرصد العراقي لحقوق الانسانن الحكومة من استخدام العنف لقمع التظاهرات بعد قرار عمليات بغداد بفرض حظر التجوال من الساعة الثانية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا.وقال المرصد في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “تهدئة الشارع لن تكون بحظر التجوال بل بتنفيذ مطالبهم وأن عمليات العُنف ما زالت تُستخدم ضد المتظاهرين […]

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